L'intervento delle forze dell'ordine in via Gioberti

La nuova ordinanza regionale e, in generale, anche il Dpcm in vigore parla chiaro. Ma, nonostante ciò, questa sera un gruppo di giovani si è ritrovato ben oltre l'orario consentito delle 18 davanti a un bar di via Gioberti.

Sul posto sono intervenuti le volanti di Polizia e Polizia Locale. Gli agenti hanno così identificato i presenti per poi passare alle sanzioni pecuniarie.