Coronavirus: cala il tasso di positività in Liguria (5,98%) ma rimangono alti i nuovi positivi in provincia (87)

Cala decisamente, su base regionale, il tasso di positività al Covid-19 e scendono anche, rispetto a ieri, i nuovi positivi nella nostra provincia.

A fronte di 4.760 tamponi molecolari (oltre ai 2.947 antigenici rapidi) sono stati 285 i nuovi positivi in Liguria, uno ogni 16,7 pari al 5,98%. Nella nostra provincia sono stati 87, mentre nel savonese 38, a Genova 102 e a Spezia 56. Sono 11 i morti di oggi in Liguria, alcuni de quali ancora riferiti a gennaio, ma nessuno nella nostra provincia.