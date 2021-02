Sanremo: per il Festival ecco i nuovi 'fascioni' attorno ai cubi antiterrorismo, auto promozione per la città (Foto)

Durante le feste di fine anno avevano generato forti proteste, da parte di residenti e opposizione in Consiglio comunale ed ora tornano, questa volta con una ‘auto promozione’ della città, in occasione del Festival di Sanremo.

Stiamo parlando dei cosiddetti ‘fascioni’ che coprono i cubi anti terrorismo, da tempo installati agli ingressi delle vie del centro della città, dopo gli allarmi lanciati dagli attentati terroristici in tutto il Mondo.

A Natale non erano mancate le polemiche per il copri cubo di via Palazzo, che aveva una vignetta con un albero di Natale composto da siringhe. Oggi, invece, i ‘fascioni’ propongono una serie di fotografie che propongono le bellezze di Sanremo, con lo slogan ‘Vivila e Amala’, ricalcando il claim lanciato nei mesi scorsi ‘Live&LoveSanremo’. L'intervento è stato possibile anche grazie alla fornitura delle foto da parte del Fotoclub Sanremo.

Anche se non sarà un Festival particolarmente pregno di visitatori, sia per il divieto di spostamento tra regioni che per l’instaurazione della zona ‘arancione’ (oltre alle ultime ulteriori restrizioni), la città vuole comunque presentarsi in ordine e, sopra gli orrendi (ma necessari) cubi anti terrorismo, nelle prossime settimane Sanremo tenta di auto promuoversi in questo modo.