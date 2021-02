Sanremo: donazione del Lions Club Matutia per l'acquisto di materiale scolastico alla 'Antonio Rubino' (Foto)

Si è svolto ieri, alla scuola ‘A. Rubino’ di Sanrmeo, un importante evento di solidarietà ad opera del Lions Club Sanremo Matutia.

Nel cortile della scuola il Presidente Gianni Ostanel, insieme alla segretaria Maria Grazia Tacchi e a Maria Luisa Ballestra, hanno consegnato al Dirigente Scolastico Antonio Giusa e al vicepreside Nino Ioppolo, sei buoni per l’acquisto di materiale scolastico, fruibili presso la cartoleria ‘Sibilla’ di via Gioberti.

In rappresentanza della scuola ‘Antonio Rubino’ erano presenti i bambini della classe 3a B che, orgogliosi, hanno donato, a titolo di ringraziamento, un cartellone da loro realizzato a ricordo dell’importante avvenimento. Il Presidente Gianni Ostanel ha illustrato brevemente ai bambini le iniziative benefiche che il Lions Club Sanremo Matutia intraprende sul territorio, portando come esempio la ‘Raccolta Alimentare’ del 6 febbraio scorso in diversi supermercati della zona.

La scuola ha ringraziato il Lions Club Sanremo Matutia per la donazione effettuata.