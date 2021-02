Imperia: un’antica macina di frantoio posizionata all'interno della ‘Porta dell'Olivo’

Lavori in corso all'interno della “Porta dell'Olivo”, la riqualificata rotonda all'uscita autostradale di Imperia Est. Gli operai stanno lavorando per rialzare il manto in erba sintetica, a seguito dell'assestamento, e per posizionare un'antica macina di frantoio tradizionale ligure dell'Ottocento, donata alla Città di Imperia dal Museo dell’Olivo Carlo Carli.

“Ho accolto da subito con gran favore questo bel gesto di donare una splendida macina alla nostra Imperia. Abbiamo ritenuto che il luogo più idoneo fosse la rinnovata rotonda di Castelvecchio, la Porta dell'Olivo, che così rappresenterà ancora di più e meglio le tradizioni e l'economia del territorio, che dell'olio ha fatto una propria eccellenza”, commenta il sindaco Claudio Scajola.