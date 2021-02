Imperia: l'ASP Casa di Riposo effettua tamponi antigienici rapidi alla cittadinanza

L'ASP Casa di Riposo lmperia, a decorrere dal 1 marzo 2021, mette a disposizione il proprio personale per effettuare i tamponi antigienici rapidi alla cittadinanza.

"Il servizio offerto - spiegano dalla Rsa -, al costo di 40 euro da pagarsi mediante Bancomat o Carta di Credito, verrà effettuato presso il cortile dell'Ente in Via Agnesi, 25, direttamente in auto, a cura di un nostro infermiere abilitato. La struttura, convenzionata con I'ASL e accreditata da Alisa, ha pensato che in questo momento per tutti molto difficile, fosse utile fornire tale servizio ai cittadini.

Per la prenotazione occorre chiamare il numero 0183/293628 int. 1/4/5. I tamponi verranno effettuati nei seguenti giorni:

- Martedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30

- Sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Gli esiti dei tamponi sono disponibili entro 30 minuti e possono essere, a richiesta dell'interessato, inviati via e-mail".