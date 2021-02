Ventimiglia: pulizia delle strade, Scullino “Alcuni proprietari di cani sono troppo distratti” (Foto)

Attenzione e pulizia per le strade di Ventimiglia. Lo svolgersi delle attività di pulizia strade ha interessato diversi angoli della città. Scelta dell’amministrazione che volge lo sguardo al dettaglio e alla cura del Comune e quindi di tutti gli spazi urbani.



Il sindaco commenta: “Nel nostro programma elettorale facciamo particolare attenzione all’immagine città. Stiamo lavorando su nuovi marciapiedi, nuove aree pedonali, parcheggi con 1.300 posti auto nuovi, nuova illuminazione, nuove condotte fognarie, nuovo acquedotto, stiamo pitturando oltre 1.600 pali della segnaletica verticale, rifatto segnaletica orizzontale. Facciamo attenzione alla pulizia, raccolta rifiuti, e adesso laviamo continuamente la città, le strade, il mercato e soprattutto il centro storico che col suo ciottolato ha bisogno di essere lavato di frequente. Nonostante siamo in inverno continuiamo a lavare”.



Scullino si rivolge ai padroni di cani più distratti: “Si aggiunge purtroppo che non sempre i proprietari dei cani si comportano civilmente e questo di fatto induce la pubblica amministrazione di farsi carico della pulizia. La mia richiesta è che alcuni proprietari di cani facciano più attenzione ai loro amici a quattro zampe e di farsi carico della raccolta. Non si possono lasciare le strade sporche. Stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione e ho anche allertato il comando di Polizia locale affinché faccia attenzione a questi “distratti”. Bisogna avere una senso civico, tutti. Continuano a lavare tutta la città e parte delle frazioni”.