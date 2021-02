Ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti che puliscono i treni: insorgono i sindacati

“Ci risiamo, anche questo mese verranno erogati in ritardo gli stipendi dei 200 lavoratori che operano sui treni del trasporto regionale Liguria”.

Intervengono in questo modo le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Fast Mobilità Salpas Orsa, sul ritardo nel pagamento degli stipendi dei dipendenti della ‘Boni Spa’. “La società appaltatrice che gestisce i sevizi di pulizia, la Boni spa, anche questo mese non eroga nelle date previste quanto dovuto ai lavoratori senza una motivazione oggettiva. Si tratta di un’opera denigratoria nei confronti di chi ha sempre lavorato in prima linea per garantire treni sempre più igienizzati in un periodo in cui la loro attenzione al lavoro svolto è stata massima visto anche le problematiche epidemiologiche legate all’emergenza Covid”.

“La committenza – terminano i sindacati - in questo caso Trenitalia, deve adoperarsi a maggior tutela verso chi viene preso sistematicamente a ‘sberle’ da un datore di lavoro inaffidabile. E’ arrivato il momento di dire basta, diamo una dignità a questi lavoratori, anche alla luce del protocollo sugli appalti ferroviari sottoscritto a livello nazionale il 18 febbraio scorso”.