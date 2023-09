Taggia: bando chiosco al parco urbano, Federico "Passo falso della giunta, dovranno trovare 200mila euro"

"Il progetto era sbagliato perché incompleto e quanto accaduto ne è la dimostrazione", questo il commento di Giuseppe Federico, consigliere comunale di Progettiamo Il Futuro, in merito al bando andato deserto per la costruzione e gestione di un chiosco all'interno del parco urbano di Taggia (LINK).

"Il bando per l’assegnazione del chiosco era insostenibile da qualsiasi imprenditore interessato perché doveva riparare gli errori di progettazione. - commenta l'esponente di opposizione - La conseguenza più grave di questo ennesimo passo falso della Giunta ed in particolare degli assessori competenti, Longobardi e Fichera, è che adesso, per sistemare tutto, l’amministrazione comunale dovrà reperire dal bilancio altri 200mila euro di soldi pubblici".

"Così facendo, la spesa totale per l'opera sfiorerà i 900mila euro e il Parco rimarrà ancora per molto tempo senza un servizio di ristoro e di manutenzione. - afferma Federico - Ci spiace rilevarlo, perché in Consiglio Comunale avevamo votato a favore del chiosco. A questo punto il destino del Parco Urbano è tristemente segnato".