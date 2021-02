Riprese all'alba le ricerche dell'82enne disperso in mare da ieri: Capitaneria e Vigili del Fuoco in azione tra Sanremo e Bordighera

Sono riprese questa mattina alle prime luci del sole le ricerche dell'uomo di 82 anni, Marino Storchi di Arma di Taggia, disperso da ieri in mare. L'allarme è scattato quando, ieri mattina, una barca 'fantasma' è arrivata sulla spiaggia a Bussana.

Subito Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco hanno messo in campo tutti i loro mezzi per ricercare l'uomo: due motovedette, due elicotteri e personale di terra ai quali oggi si aggiungeranno anche i sommozzatori e un gommone dei Vigili del Fuoco.

Il lavoro dei soccorritori oggi è reso più complicato anche per via del vento forte e del mare agitato.

Stando a quanto si apprende pare che l'uomo, residente a Levà e molto conosciuto ad Arma di Taggia, sia uscito in mare ieri mattina per testare il nuovo motore della propria imbarcazione. Poi, poco dopo l'uscita dal porto di Arma di Taggia, la barca è stata trovata sulla spiaggia di Bussana senza nessuno a bordo.