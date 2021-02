Sanremo: sospese in serata le ricerche dell'uomo disperso in mare da questa mattina (Foto)

Sono state sospese al calare del buio le ricerche dell'uomo di 82 anni disperso in mare da questa mattina nella zona di Bussana. L'allarme è scattato intorno alle 11 quando una barca 'fantasma' si è arenata sulla spiaggia di Bussana. Nessuno a bordo, così i primi ad arrivare sul posto hanno subito attivato i soccorsi.

La Capitaneria di Porto ha messo in campo due motovedette e un elicottero, così come anche i vigili del fuoco hanno collaborato con il loro mezzo aereo e con la moto d'acqua. In azione anche i subacquei della Guardia Costiera e le pattuglie da terra. Ma le ricerche non hanno dato l'esito sperato, anche se allargate fino a Sanremo e oltre.

Si teme che le forti correnti odierne possano aver portato il corpo al largo o verso Ponente.

Il lavoro dei soccorritori riprenderà domani mattina all'alba.