Sanremo: barca 'fantasma' sulla spiaggia di Bussana, attivate le ricerche in mare (Foto)

Sono ore di apprensione da quando questa mattina sulla spiaggia di Bussana è arrivata una barca alla deriva, senza nessuno a bordo.

Subito la Capitaneria di Porto di Sanremo si è attivata per le ricerche del proprietario con l'ausilio di due motovedette. In azione anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco e quello della Capitaneria. Si monitora con attenzione lo specchio d'acqua di fronte a Bussana, ma le ricerche sono estese anche nella zona di Sanremo, date le forti correnti.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, pare che l'imbarcazione sia intestata a un 85enne di Arma di Taggia che sarebbe uscito in mare questa mattina, da solo, intorno alle 9 per testare il nuovo motore.

Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero dell'imbarcazione.