Coronavirus: 81 nuovi casi in provincia di Imperia, morto un 57enne all’ospedale di Sanremo

I dati odierni sulla diffusione del coronavirus in Liguria mostrano un totale di 361 nuovi casi in Liguria, 81 dei quali in provincia di Imperia. All’ospedale ‘Borea’ di Sanremo diminuiscono i ricoverati (-4) ma si registra anche la morte di un uomo di 57 anni.

In Asl1 oggi sono state somministrate 300 dosi di vaccino.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 896.513 (+3.981)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 87.204 (+2.760)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 75.508 (+361)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.783 (+31)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.112 (+81)

Savona 979 (+59)

Genova 2.636 (+165)

La Spezia 740 (+56)

Residenti fuori regione o estero 125

Altro o in fase di verifica 191

Totale 5.783

Ospedalizzati: 562 (-19); 53 in terapia intensiva

Asl 1 107 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 2 78 (-2); 10 in terapia intensiva

San Martino 137 (-1); 21 in terapia intensiva

Galliera 23 (-2); 1 in terapia intensiva

Gaslini 1 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 71 (-2); 4 in terapia intensiva

Asl 3 Colletta 1

Asl 4 Sestri Levante 34 (-6); 8 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 93 (-1); 4 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6

Isolamento domiciliare: 4.275 (+24)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 66.156 (+320)

Deceduti: 3.569 (+10); un uomo di 57 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 2.424

Asl 2 1.035

Asl 3 1.243

Asl 4 333

Asl 5 669

Totale 5.704

Dati vaccinazioni 20/2/2021 ore 16

Consegnati: 147.950

Somministrati: 100.696

Percentuale: 68%

Asl 1 13.203 dosi effettuate; 5.950 richiami; 300 oggi

Asl 2 17.775 dosi effettuate; 7.248 richiami; 222 oggi

Asl 3 25.991 dosi effettuate; 10.992 richiami; 300 oggi

Asl 4 10.209 dosi effettuate; 4.051 richiami; 144 oggi

Asl 5 11.499 dosi effettuate; 4.059 richiami; 318 oggi

Galliera 3.509 dosi effettuate; 1.455 richiami; 36 oggi

Gaslini 5.838 dosi effettuate; 2.234 richiami; 0 oggi

San Martino 10.229 dosi effettuate; 4.106 richiami; 0 oggi

O.E.I. 1.123 dosi effettuate; 509 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate 99.376; 40.604 richiami; 1.320 oggi