Ventimiglia: prosegue il progetto pedonalizzazione, a breve il via ai lavori in via Ruffini e via Biamonti

Terza pedonalizzazione che aggiunge un parte importante del mosaico al progetto di riqualificazione urbana dell'Amministrazione Scullino, denominato “Il salotto di Ventimiglia”. Dopo via Hanbury, realizzata dalla prima amministrazione Scullino, sono iniziati i lavori della pedonalizzazione di via Aprosio. A breve partirà anche la pedonalizzazione di via Ruffini ed ecco anche l'adiacente via Biamonti (ex Privata Firenze).

La spesa complessiva già deliberata e stanziata, compreso l'allargamento dei marciapiedi di via Roma, ammonta a complessivi 1,5 milioni di euro.