I Lions ringraziano i direttori e i responsabili dei Supermercati, che hanno collaborato alla Raccolta Alimentare di sabato 6 febbraio

I Presidenti dei Lions Club della Zona 4B - Distretto 108 Ia3, Carlo Ascheri (Lions Club Arma e Taggia), Gianni Ostanel (Lions Club Sanremo Matutia), Roberto Pecchinino (Lions Club Sanremo Host), Rosalina Facchi (Lions Club Ventimiglia), ringraziano tutti i direttori e responsabili dei Supermercati, che hanno concesso lo spazio e la grande collaborazione alla Raccolta Alimentare, organizzata sabato scorso

Si tratta di: Roberto Bellini (Direttore Spazio Conad e Arianna Bellastro Direttrice Riviera Shopville Arma di Taggia), Giulio Angeloni (Direttore Carrefour Market Bussana), Umberto Pinto (Direttore Carrefour Market Corso Marconi Sanremo), responsabile Supermercato COOP corso Matutia 113, Massardo Davide (capo-negozio Conad City via Carso 5 Ventimiglia).

Un ringraziamento particolare da parte di tutti i soci dei Lions Club della Zona 4B del Distretto 108 Ia3, è dedicato alla grande solidarietà dei clienti dei supermercati, che hanno contribuito a donare una parte della loro spesa per la 'Raccolta Alimentare'. Tutte le derrate alimentari, sono già state consegnata a Parrocchie e Empori solidali, dove i prodotti di prima necessità raccolti (pasta, olio, sale, zucchero, biscotti, omogeneizzati, latte, carne e pesce in scatola), saranno distribuiti a centinaia di famiglie del territorio in difficoltà.

Anche il Lions Club Bordighera Otto Luoghi, guidato dal Presidente Germano Pellegrino con i soci Domenico Espugnato e Enzo Costagliola Di Polidoro, hanno donato sabato scorso alle opere parrocchiali Don Bosco di Vallecrosia, centinaia di generi alimentari di prima necessità: Zucchero 250 kg. Farina 200 kg. Pasta 100 kg. Olio 60 lt. Latte 120 lt. Tonno 150 kg.

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host, in questi giorni ha concluso alcuni service umanitari e sociali. Su indicazione dell'assessore ai servizi sociali il Lions Club di Bordighera, ha provveduto a sostenere le spese di un mese di affitto, per una giovane mamma in reale difficoltà con due figli da crescere. A dicembre il Presidente Rodolfo Brizio del Bordighera Capo Nero Host, accompagnato dai soci Gianfranco Ravotti, Marco Zagni, hanno consegnato 4 dispositivi informatici appositamente dedicati a ragazzi affetti da disturbi specifici per l'apprendimento (DSA). I tablet sono stati consegnati alle scuole di San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo e Vallecrosia, dove erano presenti anche i Sindaci dei rispettivi comuni.

Grande soddisfazione del Governatore Senia Seno del Distretto 108 Ia3, del Presidente di Zona 4B Ernesto Fresca Fantoni e della referente Distrettuale per la Raccolta Alimentare Maria Grazia Tacchi per i service realizzati che confermano non solo l'impegno dei Lions ad essere presenti sul territorio nel momento del bisogno, concretizzando le frasi “ La Solidarietà si fa Insieme” e “Dove c'è bisogno, lì c'è un Lions”, ma anche attuare con grande Spirito Lionistico il motto “We Serve”, ideato da Melvin Jones, il fondatore del Lions International nel 1917, dove ancora oggi è sempre attuale e che vede tutti i Lions del Mondo impegnati quotidianamente in opere umanitarie, benefiche e sociali.

Nonostante il particolare momento di grande crisi economica, causata dalla pandemia, i Lions del Ponente Ligure, con grande spirito Lionistico, si sono impegnati nel cercare di dare un aiuto al prossimo, donando risorse economiche e disponibilità personale, concretizzando in prima persona una delle frasi storiche di Mahatma Ghandi, scelta per il suo anno sociale dal Governatore del Distretto 108 Ia3: "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. We serve! (Noi serviamo).