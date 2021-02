Serie di interventi degli operai del Comune di Ventimiglia, nelle ultime ore, per la sistemazione di piante e aiuole, nell’ambito del lavoro di sistemazione e decoro di diverse zone della città di confine.

I lavori hanno visto lo sfalcio delle aiuole a fianco della strada in zona Peglia e la potatura degli alberi a Roverino. Si tratta di interventi per migliorare la qualità della città di confine, come voluto dall’Amministrazione Scullino.