Tragedia a Riva Ligure: ragazza di 18 anni si suicida impiccandosi, indagini dei Carabinieri

Una ragazza si è suicidata, questo pomeriggio, impiccandosi in casa a Riva Ligure. La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio dai familiari è, purtroppo, all’arrivo del personale medico del 118 per lui non c’era nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri di Santo Stefano al Mare, che ora dovranno capire i motivi che hanno portato la giovane all’estremo gesto.

Si tratta purtroppo del secondo suicidio di oggi nella nostra provincia. Un uomo di 92 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in via Via Vecchia Piemonte. Da quanto trapela l’uomo si sarebbe tolto la vita dopo essersi sparato un colpo di fucile alla testa.

Inutili i soccorsi dai parte dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi all’interno della abitazione. In corso quindi gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.