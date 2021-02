Ventimiglia: cerca di forzare le portiere delle auto a Roverino, arrestato ed espulso dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato un marocchino di 30 anni, fermato in flagranza di reato mentre, nel quartiere di Roverino, stava cerdando di forzare le portiere dei veicoli in sosta.

E’ stato indagato in stato di libertà per tentato furto. Anche per lui è in corso la procedura amministrativa per l’espulsione dall’Italia.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza applica le direttive del Questore di Imperia che ha recentemente incrementato il numero delle pattuglie incaricate di un’attenta e continua azione di controllo del territorio.