Sanremo: fa sparire 700mila euro, commercialista indagato per peculato. La Finanza gli sequestra la villa

La guardia di finanza di Imperia ha scoperto un ragioniere commercialista di Sanremo che si era appropriato indebitamente di somme di denaro per quasi 700 mila euro. L'indagato è stato raggiunto da un decreto di sequestro preventivo per l'unico bene di valore nelle sue disponibilità: una villa.



L'indagine portata avanti dalle fiamme gialla è stata coordinata dal Alberto Lari, Procuratore della Repubblica di Imperia e diretta dal Luca Scorza Azzarà, Sostituto Procuratore. Secondo quanto appurato dai militari il professionista matuziano, aveva agito illecitamente nell’ambito di incarichi conferitigli dal Tribunale di Imperia quale curatore fallimentare ovvero di delegato alla vendita in esecuzioni immobiliari.

A portare il commercialista nel mirino degli inquirenti una segnalazione partita dal Tribunale del capoluogo. Il professionista infedele, delegato dal Tribunale alla vendita giudiziaria di tre beni immobili ubicati nel comune di Sanremo e oggetto di altrettante procedure esecutive, aveva illecitamente trattenuto circa 150 mila euro dai proventi della vendita anche operando, in un caso, in un conto corrente diverso da quello comunicato al Giudice nell’ambito della procedura esecutiva. Nel proseguimento dell'attività investigativa sono emersi anche ulteriori episodi di peculato nell’ambito di ben tre procedure fallimentari, riguardanti altrettante società con sede a Sanremo. Dall'indagine è emerso che il commercialista si è appropriato di fondi aziendali per quasi 550 mila euro, sottraendoli alla “massa attiva” destinata a ristorare i creditori. Le indagini, eseguite anche con approfonditi accertamenti bancari, hanno consentito di ricostruire tutti gli episodi distrattivi attuati dal professionista, tra il 2015 e il 2020, mediante prelevamenti di denaro contante dai conti societari ed emissione di bonifici a suo nome. Il sequestro preventivo della villa si è reso necessario per scongiurare il concreto pericolo di perdere ogni possibilità di arrivare alla confisca del profitto del reato di peculato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, il 2 febbraio ha convalidato il decreto emesso dalla Procura della Repubblica ed emesso un contestuale provvedimento di Sequestro preventivo come misura cautelare. Le attività investigative, tuttora in corso, sono state eseguite dall’Aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Imperia. Ora il professionista rischia una pena da quattro a dieci anni e sei mesi di reclusione. "L’operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza a supporto dell’Autorità Giudiziaria per la tutela dell’economia, attività sempre più importante anche alla luce del difficile momento causato dall’emergenza epidemiologica in corso" - commentano dal comando provinciale delle fiamme gialle.