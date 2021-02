Focolaio Covid a Molini di Triora: peggiora la situazione, i positivi salgono a 18

Per fortuna si tratta di persone con sintomatologia lieve, asintomatici o in via di guarigione. Al momento il Covid ha interessato soprattutto il centro migranti, con 8 positivi il 31 gennaio (su un totale di 28 ospiti della struttura, ndr). Nel frattempo, 6 di loro sono guariti ma ai restanti 2 ancora positivi se ne sono aggiunti ulteriori 7 nuovi positivi, arrivando così a un totale di 9 migranti contagiati. Tutti gli altri positivi, nove, sono abitanti di Molini e delle frazioni. In questo caso il contagio si è distribuito in ambito famigliare. Infine, anche se non conteggiati tra i 18, ci sono anche due abitanti del borgo ricoverati in Ospedale a Sanremo.

La tendenza in peggioramento è costantemente attenzionata dal sindaco Manuela Sasso: “18 è un numero che fa paura in un paese. L’incubazione è di due settimane, quindi purtroppo avremo aggiornamenti su un miglioramento della situazione non prima di una decina di giorni. Ci tengo a sottolineare che la maggior parte degli abitanti di Molini si sono dimostrati disciplinati. In paese non c’è molto movimento, si rispettano le distanze e si indossano le mascherine. Purtroppo l’attuale numero di positivi ci porta ad invitare la popolazione a non abbassare la guardia e a rispettare sempre le misure precauzionali per evitare il diffondersi del contagio e sopratutto di non aver paura del tracciamento. Se si manifestano dei sintomi è bene non sottovalutarli e dichiararsi. Speriamo di tornare al più presto alla normalità”.