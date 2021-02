Diano Marina: ripresa a pieno regime l'attività culturale del museo al civico al Palazzo del Parco

E’ ripresa a pieno regime l’attività culturale del Palazzo del Parco di Diano Marina, sede del Museo, della Biblioteca e della Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’.

Residenti, turisti, studiosi, ricercatori, amanti della lettura hanno ripreso a frequentare numerosi, in assoluta sicurezza, le sale site nei tre piani del palazzo della cultura dianese, sempre supportati nelle loro ricerche e nei lori interessi dal personale scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Sono in programma nei prossimi mesi, organizzate in stretta collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina, numerose iniziative, in presenza e online. La prima in calendario è prevista in questi giorni: venerdì e martedì prossimi, in occasione della Festa di San Valentino, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina sarà infatti visitabile gratuitamente da tutte le coppie, che potranno così riscoprire la storia millenaria del Golfo Dianese e i personaggi che l’hanno vissuta da protagonisti.

Alla Biblioteca ‘A.S. Novaro’ sono a disposizione degli utenti oltre 1.400 nuovi volumi, donati o acquistati tramite contributi comunali e fondi ministeriali, che hanno arricchito ulteriormente il suo ricco patrimonio librario.