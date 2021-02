Sanremo: nuove restrizioni covid nella nostra provincia, alcune riflessioni di una lettrice

“Le lettere delle lettrici Giorgia Petrucci e Gabriella Currado pubblicate ieri riguardo le nuove restrizioni covid per la nostra provincia, mi hanno particolarmente colpita per le loro riflessioni che condivido pienamente. In particolare mi sorprende il fatto che sia stata la signora Currado una ‘frequentatrice’ della nostra città ad esprimere le sue preoccupazioni sui rischi per la salute che corriamo Noi Cittadini ‘costretti a sopportare assembramenti di tutti i tipi’.

Eppure chi non ha visto furgoni Rai parcheggiati in zona festival. Insomma è in arrivo il grande carrozzone che porterà con se gli artisti, l’orchestra, i tecnici, gli assistenti, tutto il personale che ruota intorno ai cantanti, le case discografiche, i giornalisti, gli esperti, le giurie, tutto il personale televisivo, conduttori, registi, operatori, ospiti, assistenti di produzione, giornalisti, radio, televisioni, siti internet, critici, trucco, parrucchieri...

Mi domando se il Comitato Tecnico Scientifico che ha dato il via libera al Festival 2021 sia lo stesso che dal 5 febbraio del 2020 ha ‘competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus'. Nonostante tutto si cerca di deviare e concentrare opportunamente la nostra attenzione quasi esclusivamente sulla responsabilità dei francesi che ‘invadono’ il ponente ligure! Eppure nello stesso giorno si legge... L’invito sulla situazione covid in Asl1: ‘Se chi vive a Ponente si comporta con attenzione e rigore si può raggiungere l’obiettivo’. La ciliegina sulla torta.

Franca Tonelli”.