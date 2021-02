Prosegue il progetto #AndareOltreFormazione lanciato dalla Cna Imperia e Studio Aschei

Si chiama 'Lifelong learning': significa imparare lungo tutto il corso della vita o più semplicemente rappresenta lo sdoganamento del divieto assoluto di dire 'Abbiamo sempre fatto così'. La vita ha accelerato, la cultura è più ampia e differente, tutto è più veloce, quindi chi dice: 'ho sempre fatto così' vive nella storia, una bella storia, ma storia antica. Tempi duri per coloro che raggiunta una posizione non hanno più fatto nulla per aggiornarsi, formarsi e crescere insieme al mondo che cambia. Ci sono persone che entrate nel mondo del lavoro 35 anni fa non ha mai fatto formazione e spesso si esprimono con un laconico "Non ne ho bisogno": nessuno dovrà più pronunciare questa frase in azienda, nel lavoro o a scuola, negli enti pubblici o in quelli privati perché l’apprendimento deve essere continuo ed in linea con i mutamenti della società.

"Tutto è nato con l’esperienza di #AndareOltre, l’iniziativa di confronto e formazione partita lo scorso aprile, in pieno lockdown, grazie alla continua e proficua collaborazione tra CNA Imperia e lo Studio Aschei" - afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia -. Con #AndareOltre abbiamo cercato di porre le basi per ripartire, continuando a fare 'associazione', formazione e informazione, nonostante i limiti anti Covid-19». Dopo #AndareOltre, però, non ci siamo fermati e con l’obiettivo di creare nuove competenze e professionalità più attente all’innovazione, abbiamo studiato con lo Studio Aschei un percorso che offrisse le basi per migliorare la vocazione commerciale e digitale delle imprese e con la possibilità gratuita di formare titolari, professionisti e dipendenti nel campo del marketing digitale, nel customer care e nell’utilizzo della lingua inglese".

"L’emergenza ci ha insegnato a conoscere il valore del cambiamento ed il ruolo che può avere in questo la tecnologia digitale - incalza Luca Aschei, sociologo della comunicazione e direttore dei percorsi formativi -. La fine del lockdown ci ha restituito una realtà da far ripartire, ma soprattutto da reinventare. Il mondo del lavoro e delle imprese ha sperimentato nuove forme organizzative, accogliendo un approccio che ha fatto del digitale, inaspettatamente, la chiave per la tenuta del sistema. La sfida ora è quella non solo di migliorare o consolidare le competenze già acquisite, ma soprattutto svilupparne nuove e trasversali per cogliere appieno le opportunità, cavalcando il cambiamento".

Continua dunque il progetto #AndareOltreFormazione lanciato dalla CNA Imperia e Studio Aschei e dedicato a tutti gli imprenditori, ai loro collaboratori, ma anche a professionisti o dipendenti di Enti Pubblici, che vogliono migliorare le proprie competenze su tematiche oggi vitali per la sopravvivenza e lo sviluppo della propria professionalità: lingue inglese, informativa di base ed avanzata, gestione dell'accoglienza, tecniche negoziazione, marketing e pianificazione strategica, tecniche di vendita.

I corsi gratuiti, che proseguono con successo già da parecchi mesi, si tengono rigorosamente online e riguardano 8 percorsi formativi, completamente gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo: al termine del corso, viene poi rilasciato l’attestato di frequenza a cura di Regione Liguria.

Conclude Vazzano: "Le nostre imprese oggi necessitano di ulteriori strumenti, con la consapevolezza che le sfide oggi si vincono anche grazie alla formazione continua: un esempio il corso “Leggere e capire la busta paga”, che ha avuto un successo oltre le migliori aspettative. A breve il catalogo sarà implementato con ulteriori percorsi sempre rivolti alla formazione degli imprenditori: invitiamo dunque gli interessati a cogliere questa preziosa opportunità".