Da alcuni anni, il mercato dei condizionatori è stato rivoluzionato dall’avventi di un nuovo strumento tecnologico. Si tratta, nello specifico, dei condizionatori portatili, che hanno riscosso subito una notevole ammirazione da parte dei clienti abituati ad usare il classico condizionatore domestico installato sul muro. Comunque, nonostante tanto interesse iniziale, alcuni sono ancora scettici all’idea di acquistare per la propria casa uno di questi moderni strumenti. Per questo motivo, nei paragrafi che seguono andremo a vedere nel dettaglio cosa sono e come funzionano i condizionatori portatili. Chissà che conoscendoli meglio, si imparerà ad apprezzarne le qualità e si avrà qualche rassicurazione in più sul loro funzionamento, tanto da comprarne uno.

Cosa sono i condizionatori portatili e quanto costano

I condizionatori portatili sono un unico strumento che permette di rinfrescare tutta la nostra casa, o almeno le stanze che sono poste sullo stesso piano. All’interno di questi strumenti ci sono tutti gli elementi che servono per far funzionare l’impianto in grado di produrre aria fredda. Ci sono infatti la ventola, il motore e lo scambiatore di calore. Da soli questi sono perfettamente in grado di emettere aria fredda.

Data la loro comodità, questi condizionatori possono essere trasportati in diverse stanze e in diversi luoghi. Per esempio, si possono facilmente trasportare per le vacanze. Per esempio, con un condizionatore portatile si può prenotare le vacanze anche in una stanza d’hotel senza aria condizionata. In questo modo si andrà a spendere di meno sul prezzo della stanza e non si correranno rischi. Tanto, si avrà a disposizione il proprio condizionatore portatile per supplire alle nostre esigenze di frescura.

Per quanto concerne invece i prezzi, i condizionatori d’aria hanno un prezzo che parte da circa 250,00 euro. Comunque, si possono trovare tutte le informazioni necessarie su prezzi e caratteristiche si possono conoscere navigando sul sito https://condizionatoreportatile.org.

Come funzionano i condizionatori d’aria portatile

Vediamo però come funzionano questi condizionato portatili. In primo luogo, è bene sapere che sono divisibili in due parti: quella anteriore e quella posteriore. Nella parte anteriore o frontale si trova il pezzo più importante, cioè il pannello di controllo. Questo permette di determinare i comandi ed impostare delle temperature a cui uniformarsi. Ci sono inoltre altri pezzi molto utili tra cui il più importante è il diffusore dell’aria fredda.

Nella parte posteriore, invece, si trovano il punto di ingresso dell’aria calda che poi verrà raffreddata e due scarichi, uno per la condensa e uno per lo scarico d’emergenza. Naturalmente, il condizionatore è provvisto anche di ruote per renderne più facile il trasporto e di alcune maniglie per afferrarlo meglio e rendere più facile la presa del condizionatore.

Volendo semplificare il meccanismo interno del condizionatore, possiamo dire che esso si basa sull’ingresso dell’aria calda dalla parte posteriore, il suo filtraggio attraverso l’interno e l’incontro con un liquido refrigerante, che viene vaporizzato. In questo modo, l’aria viene emessa ad una temperatura più fresca. Dunque, è possibile rinfrescare la temperatura della casa e renderla più vivibile in estate.