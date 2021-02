A Sanremo possibili zone rosse durante il Festival: si attende la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza

Sanremo potrebbe essere zona rossa durante il Festival? È domanda ricorrente negli ultimi giorni e, stando a quanto si apprende dall'Ansa, pare che si stia valutando l'istituzione di alcune zone rosse nella settimana della kermesse.

Decisiva sarà la prossima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, prevista nei prossimi giorni. Il sindaco Alberto Biancheri discuterà con il prefetto l'eventuale firma di ordinanze specifiche per alcune zone del centro, le più delicate.

Anche se non ci saranno eventi, movida e collegamenti radio e tv, il rischio che qualcuno possa assembrarsi nella zona dell'Ariston è concreto. Per questo si pensa a possibili limitazioni che pare possano entrare in vigore dalle 18 e fino al termine delle cinque puntate.

Da valutare anche l'eventuale cambiamento di colore per l'intera Liguria, per evitare spostamenti tra i comuni limitrofi.