Sport Alliance lancia in Italia il software per palestre Magicline

P U N T I C H I AV E

Sport Alliance GmbH, leader di mercato in Germania, prosegue nella sua espansione internazionale Lancio italiano di Magicline, l’innovativa piattaforma cloud-based di Sport Alliance.

Una soluzione completa, costantemente aggiornata, in grado di efficientare concretamente i flussi di lavoro di qualsiasi tipologia di palestra e generare nuove opportunità di business.

CHI SIAMO

Sport Alliance GmbH è una nota azienda tedesca con sede ad Amburgo la cui mission aziendale risiede nella digitalizzazione dell’industria del Fitness e nell’agevolare l’accesso allo sport ad un numero sempre maggiore di persone. In attività da molti anni, Sport Alliance è stata in grado di raggiungere fin da subito ambiziosi traguardi tanto che allo stato attuale risulta essere ufficialmente il fornitore di tecnologia di oltre 4.100 palestre in in tutto il mondo, incluso prestigiosi brand internazionali.

Interpellato dai media Daniel Hanelt, Amministratore Delegato di Sport Alliance, dichiara: “siamo sempre entusiasti di posizionarci in un nuovo mercato, una circostanza, questa, di particolare importanza strategica per la nostra azienda. Di fatto, questo ingresso fa parte di un piano molto più vasto per proporre Magicline non solo in Italia, ma anche il resto dei nostri prodotti in molti altri Paesi europei”. Di fatto, Magicline è il più grande ed importante software cloud-based che Sport Alliance ha progettato per supportare i proprietari di palestre nell’efficientamento di tutti i propri flussi di lavoro quotidiani. In quest’ottica, infatti, la piattaforma permette di gestire in maniera del tutto autonoma l’intera gamma di servizi presenti in una palestra, dall‘acquisizione e registrazione di nuovi iscritti, fino alla gestione contabile e amministrativa della palestra, passando per la configurazione dei profili dei dipendenti, dei piani di allenamento degli abbonati e tanto altro ancora. Da oggi Magicline è finalmente disponibile in Italia ed è già stata scelta come piattaforma gestionale ufficiale per le proprie palestre da McFit, uno dei più grandi e prestigiosi player internazionali e presente ovviamente anche in Italia.

Michele Parisi, responsabile per lo sviluppo di Magicline in Italia incaricato da Sport Alliance, dichiara di essere “particolarmente elettrizzato dal lancio italiano della celebre piattaforma. Siamo finalmente in grado di offrire anche nel nostro Paese un prodotto incredibilmente maturo e completo grazie all’esperienza pluriennale acquisita in Germania, Austria e Spagna. Sono assolutamente certo del fatto che la nostra soluzione saprà non solo intercettare adeguatamente l’intera gamma di bisogni espressi dal mercato, ma anche – e soprattutto – sarà in grado di contribuire concretamente alla digitalizzazione dell’industria del Fitness”.

Informazioni aggiuntive su Sport Alliance e Magicline sono disponibili online ai seguenti link:

W W W. S P O RTA L L I A N C E . CO M

W W W. M AG I C L I N E . CO M / I T

LA RETE

Sport Alliance, la cui sede è ad Amburgo, è altamente specializzata in innovative soluzioni software per la gestione di qualsiasi tipologia di palestra. L‘azienda vanta tra i propri clienti oltre 4.100 palestre e impianti sportivi, tra cui prestigiosi brand del calibro di McFIT (RSG Group), Clever Fit e Bodystreet. Con Magicline, Sport Alliance mette a disposizione il più grande e completo software gestionale della Germania nel mercato del fitness. Una circostanza, questa, che permette all’azienda di supportare concretamente gli operatori delle palestre sia nell‘ottimizzazione che nella digitalizzazione delle loro strutture.

Oltre a Magicline, il portafoglio del Gruppo comprende anche Bedarf.de, un negozio online specializzato nel settore del fitness, MySports, una soluzione digitale per la promozione della salute sui luoghi di lavoro, e Finion, un sistema di finanziamento e solleciti dedicato all‘industria sportiva. La gamma è infine completata da PAYDUE, un sistema moderno ed analitico di gestione del recupero crediti.