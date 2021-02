Apre a Imperia FIUR, il nuovo negozio di fiori

In via Cascione 20, nel cuore del centro storico di Imperia Porto Maurizio, sabato 6 febbraio giornata di inaugurazione per l’apertura del negozio di fiori FIUR.

Potrete trovare un ampio assortimento di piante e fiori stagionali, bouquet, composizioni floreali: per arricchire l’arredo della propria casa, per ogni occasione, per un momento da festeggiare, un evento importante o per la Festa di San Valentino, che ci aspetta tra pochi giorni.

Inoltre da FIUR troverete servizio di consegna a domicilio (e il servizio di Interflora per consegne ovunque) e possibilità di allestimenti speciali per cerimonie, banchetti od occasioni particolari.

Conosciamo meglio Barbara, la titolare di Fiur: “sono molto contenta di poter offrire i miei servizi a Imperia, arrivo da una lunga esperienza tutta vissuta nel mondo dei fiori, prima in Lombardia dove sono nata e poi a Bordighera e Sanremo. Vorrei fare apprezzare la mia creatività, che ho sviluppato dai tempi in cui ho frequentato e mi sono diplomata all’Accademia di Brera”.

Un trionfo di fiori, composizioni, con i loro mille colori e delicati profumi ci fanno capire la grande passione di Barbara!

FIUR - Progetto verde natura è ad Imperia Porto Maurizio in Via Cascione, 20

Per ulteriori informazioni chiama al 328 5419377 o visita la pagina Facebook