Riva Ligure: serie di encomi per i dipendenti che si sono distinti nel periodo Covid per i servizi ai cittadini

Durante la prima fase Covid alcuni dipendenti del Comune di Riva Ligure si sono contraddistinti per il loro impegno che andava ben oltre il loro mero incarico lavorativo. "Avremmo dovuto consegnare gli encomi in occasione del Santo Patrono San Maurizio Martire - dice il Sindaco Giuffra - lo scorso 22 settembre ma, per le note restrizioni, abbiamo evitato di celebrare il consueto Consiglio Comunale Straordinario e Solenne, limitandoci al conferimento della Cittadinanza Onorario all’Asl 1.

Così nei giorni vicini al Natale, ho consegnato gli encomi ai dipendenti che si erano contraddistinti. Tra questi c’è anche Grazia Longhitano, che ora lavora a Molini di Triora, per la quale è il Sindaco si è così espresso: “Alla dipendente Dott.ssa Grazia Longhitano, la quale con spirito di servizio ed abnegazione fuori dal comune si prodigava a sostegno di qualsiasi iniziativa proposta da parte della Civica Amministrazione a favore della cittadinanza, mettendo al contempo a repentaglio la propria salute al fine di offrire conforto emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto verso qualunque cittadino ne manifestasse necessità. Il suo sostegno è stato fondamentale per assicurare alle famiglie duramente colpite dal contagio da Covid-19 aiuti materiali come la consegna della spesa, dei farmaci o per recapitare vestiti ed effetti personali ai ricoverati in ospedale. Il suo operato, nelle tenebre di quei giorni colmi di paura e di sgomento, è stato un dono luminoso a cui va il più profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza da parte della cittadinanza intera”.

Oltre alla Longhitano, hanno ricevuto l’encomio il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Marsiglia, gli agenti Veronica Liosi e Matteo Bonasorte, i dipendenti Angela Benvenuto e Luca Celentano.