Ospedaletti: alla scuola Edmondo De Amicis, celebrata la Giornata dei Calzini Spaiati

Nella giornata di oggi la scuola Edmondo de Amicis di Ospedaletti ha partecipato alla Giornata dei Calzini Spaiati, un’iniziativa per sensibilizzare su autismo e altre diversità nata dalla mente dei bambini della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia e promossa dalla maestra Sabrina.



“I calzini spaiati sono una metafora della diversità in quanto un diverso colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini! Gli alunni della scuola di Ospedaletti hanno preparato colorati calzini spaiati, che sono stati appesi davanti al plesso scolastico, insieme alla 'filastrocca dei calzini spaiati' e alla scritta Tutti diversi ma Tutti uguali. Alunni ed insegnanti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, questa mattina hanno indossato calzini spaiati, testimoniando la bellezza e l’importanza della diversità”.