Ventimiglia: minaccia di suicidarsi con un colpo di pistola in casa, salvato da Polizia, Vvf e 118

Sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, insieme ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario del 118, questa mattina alle 8 in località Roverino nella città di confine, dove un uomo di circa 40 anni era in casa con l’intenzione di suicidarsi con una pistola.

L'allarme è stato dato alla centrale del 112 e l’intervento di Polizia, Carabinieri e dei sanitari ha fatto cambiare idea all’uomo parlandogli al telefono, dopo aver appurato che aveva una pistola che era regolarmente detenuta.

E' stato instaurato un dialogo e lo hanno convinto e tre agenti sono riusciti a entrare in casa. Dopo aver aperto alle forze dell'ordine il 40enne ha abbandonato l'arma è stato portato in ospedale per i controlli del caso. Ora sono in corso indagini per capire chi ha chiamato la Polizia mentre l'uomo è in buone condizioni di salute anche se in stato di choc.