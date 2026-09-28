Serie di furti nei locali del centro di Sanremo: diversi ingressi scassinati e denaro rubato

È una serie di furti ai danni di attività commerciali del centro di Sanremo quella segnalata negli ultimi giorni da diversi titolari. I casi, tra loro distinti, hanno un elemento comune: gli ingressi dei locali sono stati scassinati e, una volta all'interno, i malviventi hanno portato via denaro e altro materiale. Le denunce presentate dai commercianti hanno fatto scattare gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. In particolare, dei diversi episodi si stanno occupando sia i Carabinieri che la Polizia, chiamati a ricostruire quanto accaduto e a verificare eventuali elementi utili alle indagini. Non è ancora chiaro se i diversi furti possano essere collegati tra loro o se si tratti di episodi distinti.

Tra gli obiettivi dei ladri figura anche uno stabilimento balneare, dove è stato messo a segno un furto. Anche in questo caso sono stati segnalati danni all'ingresso e la sottrazione di denaro e di altri beni. I titolari delle attività colpite hanno quindi formalizzato le denunce, fornendo agli investigatori gli elementi necessari per ricostruire la dinamica degli episodi. Gli accertamenti sono in corso e potranno eventualmente chiarire se dietro alla sequenza di colpi ci sia una stessa mano. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le informazioni relative ai singoli casi e verificando gli eventuali elementi comuni. L'attenzione resta quindi alta sulle attività del centro, dopo i diversi episodi registrati in questi giorni. Le forze dell'ordine stanno anche visionando le immagini delle telecamere presenti nelle zone dei furti.

Sempre nella giornata di ieri, ma su un fronte diverso, i Carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio nella zona dell'Arenella per la presenza di tre persone in stato di ubriachezza. Secondo quanto segnalato, i tre stavano insultando le persone che uscivano dalle spiagge, creando una situazione di disturbo nell'area. L'intervento dei militari dell'Arma ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Uno dei tre è stato successivamente accompagnato in ospedale per le verifiche e le cure del caso. L'episodio si è verificato in una zona particolarmente frequentata nel periodo estivo, dove sono numerose le persone che raggiungono gli stabilimenti e le spiagge della zona. Anche su questo intervento sono stati effettuati gli accertamenti previsti.