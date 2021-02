Taggia: strada dissestata e rischi soprattutto per le due ruote, limite di velocità a 30 km/h in via Morene

Strada dissestata e limite massimo di 30 km/h a Taggia, in via Morene e strada Mezzacosta, le arterie stradali che portano all’ingresso autostradale del centro tabiese.

La decisione è stata presa dal Comandante della Polizia Locale, visti i problemi dell’asfalto lungo tutta la strada, che si sono acuiti nel corso degli anni, anche per interventi dovuti a posa di tubazioni e cavidotti. Un problema enfatizzato anche dal notevole transito veicolare di mezzi pesanti che ha portato a deformazioni e avvallamenti dell’asfalto che ora è molto pericoloso, in particolare per i mezzi a due ruote.

Negli ultimi giorni sono stati effettuati alcuni interventi di sistemazione delle buche più evidenti e, in attesa di adottare lavori che serviranno al ripristino totale della strada, è stato deciso di instaurare il limite di 30 km/h oltre alla apposizione di cartelli che indichino la strada dissestata.