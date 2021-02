Santo Stefano al Mare: il Comune vuole acquistare l'ex stazione, in previsione uffici e spazi per il 'Museo del Mare'

Il Comune di Santo Stefano al Mare vuole acquistare la vecchia stazione ferroviaria, ormai dismessa da tempo e che insiste sulla pista ciclabile. La decisione è stata presa dall’Amministrazione, guidata dal Sindaco Marcello Pallini, anche in relazione al nuovo bando promosso da Area 24, la società che ha in gestione la ciclabile e che sta mettendo in vendita le costruzioni che insistono su di essa.

Dal bando promosso da Area 24 è stata estrapolata la vecchia stazione e il Comune santevese è tornato alla carica, dopo che nei mesi scorsi aveva inviato una lettera manifestando l’intenzione di acquistarla, sia con i curatori fallimentari che con la società di recupero crediti che se ne sta occupando.

È così iniziata una trattativa che potrà formalizzarsi la prossima settimana mentre il Comune sta facendo fare una serie di valutazioni, in modo da capire con precisione il congruo valore dello stabile. Nell’ultimo bando era stata messa in vendita a 750mila euro, ma era andato deserto e ne sarà quindi fatto uno nuovo.

Il Comune aveva già manifestato ad Amaie Energia l’interesse per la stazione ed ora l’ha riproposto, senza fissarne il prezzo. Ma cosa intende fare il Comune, una volta acquistato lo stabile? Non è escluso che possano essere organizzati spazi per gli uffici dell’ente ma anche per servizi in genere. Potrebbe essere ampliato anche il museo del mare, per il quale sono in corso trattative per svilupparlo al meglio sul piano turistico.