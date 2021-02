Sanremo: le famiglie chiedono una rampa di accesso alla scuola di via Volta, scatta la petizione online

La scuola 'Italo Calvino' di via Volta è inaccessibile per chi ha un passeggino o per chi è costretto su una sedia a rotelle, ma anche per chi ha piccoli problemi di deambulazione. Le due lunghe scalinate di accesso all'istituto sono un ostacolo non da poco nella vita di tutti i giorni, motivo per il quale le famiglie si sono unite in una petizione online per chiedere al Comune l'installazione di una rampa di accesso.

La scuola di via Volta è stata di recente inserita nel nuovo piano comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e, quindi, si spera che in breve tempo il Comune possa intervenire per agevolare l'accesso a chi ha qualche difficoltà motoria.

Il testo della petizione:

Per molte mamme è impossibile accompagnare e prendere i propri figli a scuola, gli ingressi dell' IC Calvino Via Volta è caratterizzato da due scalinate.

Quindi se una mamma o un papà arrivano con un fratellino o una sorellina nella carrozzina non possono accedere in alcun modo al piazzale antistante l'ingresso a meno che non si carichino di peso il passeggino e lo portino su a forza.

Ancora peggio è l'accesso per disabili o persone che non deambulano bene, in quanto la rampa elettrica è fuori uso da tanto tempo.

Dato che consideriamo tutto ciò inammissibile, chiediamo sostegno per portare avanti questa causa e ottenere:

- una rampa

- ripristino della rampa elettrica per disabili

- un ascensore

Siamo certi che la vostra sensibilità e il vostro buon senso vi faccia apporre una firma sulla nostra petizione.

Si può votare cliccando QUI