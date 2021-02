Sanremo: l’avvocato Andrea Artioli nuovo coordinatore comunale del movimento ‘Liguria Popolare’ cittadino

“Oggi a Genova nella sede del gruppo consiliare ho incontrato il Vicepresidente e Coordinatore provinciale di Imperia Antonio Bissolotti che mi ha comunicato la volontà espressa dal coordinamento cittadino Sanremese di indicare quale nuovo coordinatore il Consigliere Comunale Andrea Artioli – annuncia il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa - ho accolto con entusiasmo la proposta e ratificato la nomina dell'amico Andrea del quale ho apprezzato in questi mesi competenza, entusiasmo e determinazione. Prosegue la ramificazione del nostro movimento in Liguria ed in particolare nella Provincia di Imperia anche alla luce delle prossime consultazioni amministrative”.

“Sono sicuro che Artioli supporterà il coordinatore provinciale nell'attività politica di Liguria Popolare nel ponente ligure - prosegue Costa - anche attraverso una continua e puntuale azione di controllo e di stimolo dell’Amministrazione sanremese, unitamente al capogruppo Piero Correnti”.

“Colgo inoltre l'occasione per ringraziare Sergio Tommasini per l'attività svolta a sostegno di Liguria Popolare certo che non farà mancare come sempre il suo prezioso contributo – conclude il leader dei popolari - annuncio infine che nelle prossime settimane sarò presente nella provincia di Imperia per condividere con gli amici del movimento le scelte in vista della prossima tornata amministrativa che coinvolgerà diversi comuni del ponente”.