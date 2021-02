Migranti: si rifugiano dove possono a Ventimiglia, serve una soluzione ma dove? Intanto il fenomeno aumenta (Foto)

La settimana scorsa l’incontro al vertice con il Prefetto e il rappresentante del Ministero, poi la discussione e infine il chiarimento per Camporosso e Vallecrosia. Ma il problema dei migranti al confine, rimane.

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia, fin dal suo insediamento, è stata chiara “In città non può e non deve esserci il centro di accoglienza. Va fatto ma non nella città di confine”. Parole ribadite più volte nel corso degli ultimi mesi, anche dopo la chiusura del ‘Campo Roya’ ma che ha trovato molti avversari che, invece, sostengono come l’unico luogo ‘naturale’ per un eventuale centro, sia proprio Ventimiglia.

E’ innegabile, effettivamente, che i migranti vogliano esclusivamente passare il confine per andare in Francia e poi tentare l’avventura verso i paesi del Nord. Di fatto non possono, perché la polizia transalpina li respinge ma, in un modo o nell’altro, gli espatri verso Mentone o Sospel (se passano da Olivetta) ci sono e tanti. Un ‘mercato’, quello dei passeur, che è sempre florido nonostante i controlli e le indagini svolte dalle forze dell’ordine. Anche in questo caso sono molti i fermi e gli arresti, ma migranti e loro aguzzini sono sempre lì, al confine. E quindi, di fatto, a Ventimiglia.

I Sindaci di Camporosso e Vallecrosia, la settimana scorsa sentito ‘odore’ di possibile allestimento di un campo di accoglienza sul loro territorio, hanno subito eretto le barricate. Ma, allora, se Ventimiglia non lo vuole e così anche Camporosso e Vallecrosia, dove lo facciamo? Andiamo a ritroso verso il Levante della provincia? Siamo certi che anche le altre città si opporranno e, quindi, cosa facciamo?

La decisione non è certo delle più semplici e il problema si sta allargando a macchia d’olio. Fa freddo e, storicamente da quel 2015 in cui tutto è iniziato, in inverno i migranti diminuiscono al confine. Quest’anno no, se ne registrano sempre molti. La foto di ieri, allo stabilimento ‘Sirena’ di Ventimiglia, lo conferma così come altre istantanee che vengono scattate qua e là nella città di confine.

Confine, quel termine che seppur tradotto in mille lingue non cambia il suo significato. E i migranti, ovviamente, vogliono arrivare solo lì, al ‘border’ che divide Italia e Francia. Il paese transalpino, da quasi sei anni li attende, braccia conserte e li respinge quando necessario. Lasciando l’incombenza di gestirli all’Italia, come se fossero un pacco di Amazon.

Ma tali non sono e l’Italia, in un modo o nell’altro, li ha sempre sfamati, curati e in qualche modo accuditi. Ma sono tanti, troppi, e quindi si sparpagliano. Dove? Al confine, ovviamente. Forse le città dell’estremo ponente dovrebbero, magari di concerto con le associazioni umanitarie e la Caritas, trovare una quadra tra loro per arrivare a una soluzione. Il problema c’è, esiste. E va risolto, con il buon senso e, sicuramente, al confine.