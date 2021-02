Sanremo: gli operatori del settore floricolo chiedono uno spazio più ampio al Mercato dei Fiori

Giunge una richiesta precisa da parte degli operatori del settore floricolo di Sanremo, che chiedono uno spazio più ampio al Mercato dei Fiori dove poter scaricare la propria merce. Di seguito la loro posizione: “Da quando le scuole superiori sono state spostate presso i locali del mercato dei fiori di Valle Armea – hanno detto - l'area del mercato destinata ai produttori per lo scarico della merce è stato ridotto, per ragioni di sicurezza (norme antincendio), ad un piccolo spazio transennato inadeguato alla quantità di merce che i floricoltori del Ponente Ligure conferiscono tre volte alla settimana, né tantomeno al numero dei veicoli che vi transitano”.

“Le foto mostrano le difficoltà che i produttori incontrano nelle attività di scarico e consegna merci ad ora (1 febbraio) e non osano immaginare cosa succederà in primavera quando la produzione floricola e la conseguente affluenza nell'area del Mercato a dir poco raddoppierà. Il problema è stato recentemente esposto al Presidente di Amaie Energia, che gestisce le attività del Mercato dei Fiori, ma ad oggi nessun provvedimento è stato attuato. Gli operatori del settore floricolo chiedono urgentemente la messa a disposizione di uno spazio più ampio necessario allo svolgimento della consegna della merce evitando così il formarsi di code e permettendo le attività in tutta sicurezza. Si ricorda – concludono - che il comparto floricolo è fonte di guadagno per Amaie Energia”.