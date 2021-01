Imperia: la Confcommercio chiede al Comune il rinvio del pagamento della Tari, mercoledì un incontro

Il presidente della Confcommercio di Imperia, Marco Gorlero, ha inviato una lettera al sindaco Claudio Scajola e agli assessori Antonio Gagliano, Laura Gandolfo e Fabrizia Giribaldi, per chiedere lo slittamento di un mese del pagamento delle Tariffe della Tari, la Tassa sui rifiuti. Il Comune ha convocato un incontro in merito per mercoledì prossimo.

Sottolinea il presidente Marco Gorlero: “Ringraziamo l’Amministrazione comunale per averci concesso questo incontro e poter quindi affrontare un problema che sta a cuore a tutte le imprese commerciali, in questo momento di particolare difficoltà. Auspichiamo che dall’incontro possa emergere un risultato positivo in riferimento alla nostra richiesta”.