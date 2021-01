Coronavirus: focolaio all'ospedale di Imperia circoscritto. Falco “Avviata un'indagine interna”

In piena pandemia da Coronavirus ogni momento è buono per fare un punto della situazione anche a livello locale e, questa mattina in occasione della presentazione di ‘Imperia rinasce con un fiore’, il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, ha parlato ottimisticamente della campagna vaccinazione che si sta svolgendo nella nostra provincia.

“Sono soddisfatto – ha detto - perché il lavoro sulla prima fase, visto che siamo riusciti a sottoporre anche medici e farmacisti. Ora però dobbiamo partire con la vera sfida e il momento che ci permette di traguardare, con la vaccinazione della popolazione. Siamo pronti probabilmente dal 15 e i vaccini sono arrivati, gestiti direttamente dal commissario Arcuri. Come Asl 1 siamo ben collocati e siamo pronti a cominciare anche se non abbiamo ancora la quantità dei vaccini che arriverà. Credo che, quando ne arriveranno di più maneggevoli degli attuali ‘freeze’ saremo più capillari. Ci organizzeremo su tre sedi: il Palasalute di Imperia, la stazione di Taggia e il Pala Bigauda di Camporosso e, se non sarà il 15 sarà il 18 di febbraio”.

Il Direttore ha anche tranquillizzato la popolazione sul focolaio di Covid-19 venuto alla luce ieri all’ospedale di Imperia: “Non voglio essere troppo ottimista ma la situazione si è praticamente chiusa con l’arginatura del fenomeno. Abbiamo la fortuna che ci permette di isolare i pazienti e, in poche ore abbiamo messo in sicurezza il presidio”.

Alcuni pazienti positivi sarebbero stati lasciati in alcune camere insieme ad altri negativi. E’ stata avviata un’indagine in merito? “Stiamo facendo un’indagine interna ma è chiaro che è anche possibile che siano stati messi. Voi sapete che il tampone è una fotografia, visto che oggi posso essere negativo e domani no”.