Sulla piattaforma regionale Formazione Lavoro, nuovo appuntamento del Recruiting Day di Regione Liguria. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo appuntamento del Recruiting Day organizzato da Regione Liguria. L'evento chiamato ‘LavoriAMO il turismo’ organizzato dal Centro per l'Impiego di Chiavari, avrà luogo sulla piattaforma regionale FormazioneLavoro (www.formazionelavoro.regione.liguria.it) i prossimi 25 e 26 febbraio e riguarderà appunto il settore turistico alberghiero. Il reclutamento si svolge online oppure in presenza presso il Cpi di Chiavari su appuntamento e nel rispetto delle norme anti-Covid. Le aziende interessate possono pubblicare i propri annunci in un'apposita sezione del portale regionale. Per candidarsi è necessario registrarsi e pubblicare il proprio curriculum vitae.



“L’obiettivo di questo appuntamento è facilitare e promuovere l’incontro domanda offerta nel settore turistico fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria - afferma l'assessore al Lavoro e al Turismo Gianni Berrino -. Contiamo di replicare il grande successo ottenuto nell'evento svoltosi a dicembre alla Spezia a cui si erano iscritte più di 300 persone. Continua l’impegno dei Centri per l'Impiego per organizzare eventi di reclutamento nonostante le restrizioni alla mobilità e alla vicinanza fisica: il format di queste iniziative si affina di volta in volta attraverso l’utilizzo della piattaforma FormazioneLavoro e grazie al supporto di Liguria Digitale”.