Adesso è ufficiale: da lunedì la Liguria torna in 'giallo', riaprono bar e ristoranti fino alle 18

Da lunedì prossimo la Liguria e conseguentemente la nostra provincia, passeranno dall’arancione al giallo. E' quanto prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata.

Le ordinanze entreranno in vigore a partire da domenica alle 24, quindi di fatto (visto il coprifuoco) dalla mattina di lunedì. In questo modo potranno nuovamente aprire bar e ristoranti, come sempre fino alle 18. Quindi potranno solo fare le consegne a domicilio, mentre rimane attivo il coprifuoco dalle 22 alle 6.

I negozi potranno rimane aperti fino alle 20, e non sono previste restrizioni ai centri commerciali. Ci si potrà muovere liberamente all’interno della regione senza l’autocertificazione. Resta infatti il divieto di spostamento tra regioni.

“L’ordinanza del ministro – ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti - scade il 31 gennaio, nella notte tra domenica e lunedì e non verrà rinnovata. Il lavoro delle Regioni ha evitato che si applicasse una interpretazione del decreto che avrebbe previsto una ulteriore settimana di zona arancione per la Liguria”.