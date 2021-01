Scrittrice sanremese e illustratrice imperiese insieme per un albo di fantasia per grandi e piccini

La scrittrice sanremese Carlotta De Melas, insieme all’illustratrice imperiese Roberta Michetti, portano in libreria un'incantevole albo illustrato dal titolo ‘Gugu, una luce nel mare’, edito da Sabir Editore.

La trama dell'opera è adatta sia per i più piccoli che per i lettori più grandi. ‘Gugù’ è una creatura che continua a cambiare forma, vagando sui fondali del mare alla ricerca del suo nome e sé stesso. Durante la più oscura delle notti scoprirà finalmente chi è e chi è sempre stato. Il libro in città è acquistabile alle librerie Garibaldi, Mondadori e ‘Penna e Calamaio’.

Carlotta De Melas è conosciuta a Sanremo per le sue innumerevoli attività dedicate alla promozione della cultura e della creatività per bambini. Per anni è stata proprietaria della libreria e officina creativa ‘La tana del Bianconiglio’, attualmente è maestra di scuola primaria, scrive (il libro è dedicato alla sua Amèlie), fa la mamma e continua a promuovere attività artistiche e creative.

Roberta Michetti è una visual designer: da anni si occupa di illustrazione, dool making. Il suo segno particolare è che ha sempre con sé un cane ‘a rotelle’ al guinzaglio.