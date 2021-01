Sanremo: due opere dell'artista Grigoletto esposte nel negozio di Interni in via Manzoni

Specchi e vetri laccati. Sono due tipi di materiale con i quali l’artista locale Igor Grigoletto ha realizzato le sue ultime opere che sono tuttora esposte presso il negozio di Interni di via Manzoni a Sanremo.

“Negli ultimi mesi – ci spiega Grigoletto -, a seguito delle mie ricerche artistiche, ho dato vita ad un mio alfabeto, col quale realizzo opere sia su specchio che su vetro laccato.

Face to Face è il titolo dell’opera realizzata su specchio bronzo di cm. 80 x 80 e con quest’opera si vuole mettere in modo pungente, a nudo lo spettatore dinanzi a se stesso. L’altra opera esposta è Do not Stop, realizzata su supporto in specchio satinato: la tipologia del materiale scelto e la frase scritta incitano lo spettatore a non fermarsi alle apparenze ma, guardare oltre. Con questa serie di opere offro allo spettatore la possibilità di essere parte attiva dell’opera, sia per il tipo di supporto che invogliandolo a codificare i segni del mio alfabeto con quello usuale”.