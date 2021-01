Covid: cartellino rosso scuro per la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, intanto rinviato a luglio il Festival di Cannes

Il rosso si fa ancora più scuro per la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur che, assieme con la Bourgogne-Franche-Comté, si è vista confermare la 'colorazione' di massima allerta da parte della Commissione Europea.

Si tratta di aree nelle quali si registra un numero di contagi superiore a 500 ogni 100mila abitanti.

Si attendono, ormai a giorni, le nuove misure che saranno adottate in tutta la Francia: sono in atto consultazioni con i gruppi rappresentati in Parlamento, poi dovrebbe essere il Presidente Macron ad annunciare cosa accadrà nel Paese nel periodo di “massimo rischio”, quello delle imminenti vacanze invernali che coincidono col carnevale. Ieri, intanto, due pazienti ricoverati a Nizza e affetti da Covid-19 sono stati trasferiti in Bretagna, nel centro ospedaliero Bretagne-Atlantique, a Vannes.

I due malati, che erano ospitati nel reparto di terapia intensiva giunto ormai al 96,6% di saturazione, sono stati trasportati in Bretagna con un aereo ambulanza. Sintomo questo della difficoltà crescente cui vanno incontro i nosocomi del Sud Est francese dove, è notizia di ieri, sono stati rilevati nelle acque reflue di due quartieri nizzardi forti tracce della variante inglese del Covid 19.

Rinviato anche il Festival del Cinema di Cannes: "Come annunciato lo scorso autunno - si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori - il Festival Internazionale del Film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall'11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021"

La volontà degli organizzatori è quella di eseguire di certo il Festival e non trovarsi ancora nell'incertezza di maggio e magari con misure restrittive davvero complesse per ottenere il massimo da un evento che è vitale per l'economia locale. Il Festival di Cannes infatti muove tutto il mondo economico locale ed ha una ricaduta di milioni di euro sulla Costa Azzurra.