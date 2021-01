Scattano oggi i saldi: nella nostra provincia a gennaio frequentazione dei negozi in calo del 50%

Anche se in un periodo non usuale, in ritardo rispetto agli anni scorsi (ma come per quelli estivi), scattano oggi anche nella nostra regione i saldi invernali. Un momento sicuramente importante per i commercianti della nostra provincia, che arrivano alle svendite di fine stagione in un momento drammatico dell’economia nazionale e mondiale, dettata dalla pandemia da Covid-19.

Anche se il periodo è molto difficile le previsioni sono ottimistiche: “Ci auguriamo che la clientela ci venga a trovare – ha detto il componente locale di Federmoda, Antonio Fontanelli – anche dopo le promozioni che abbiamo potuto fare, grazie alla concessione della Regione”.

La frequentazione della clientela è scesa notevolmente e, anche nella nostra provincia si è allineata alla linea nazionale, intorno al 30/50%. La speranza dei commercianti è sicuramente elevata, visto che il periodo dei saldi vale il 40/50% degli incassi per l’intera stagione. Nel mese di gennaio le vendite hanno visto un calo che va dal 30 al 50% rispetto allo stesso periodo del 2020.

La speranza dei negozianti ponentini è quella di poter avere un weekend in zona ‘gialla’ e, soprattutto a Sanremo ci sarà la possibilità di ospitare clienti da tutta la provincia. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore ma, già ieri sera, il Presidente della Regione ha auspicato il passaggio al codice più basso, con la possibilità che possano aprire (fino alle 18) bar e ristoranti e, quindi, una maggiore ‘vita’ attorno ai negozi. Questi apriranno praticamente tutti, per poter far partire la stagione dei saldi nel migliore dei modi.

Intanto, in attesa di capire cosa accadrà per il Festival di Sanremo, i commercianti di Sanremo hanno già annunciato che non ci sarà l’appuntamento classico con ‘Saldi di Gioia’, vista la situazione pandemica, ma se ne sta studiando uno legato al weekend di San Valentino: “Per rispettare le normative anti Covid – ha terminato Fontanelli – dobbiamo rinunciare alla nostra storica manifestazione ma, con gli assessori competenti del Comune, faremo il possibile per promuovere come ci è permesso, una promozione simile all’interno dei negozi”.