Taggia: lutto per i Vigili del Fuoco e per la Croce Verde, è morto a 68 anni Gianni Raineri

E’ morto Gianni Raineri, ex caposquadra dei Vigili del Fuoco ed ex volontario del Croce Verde di Arma di Taggia. L’uomo, che aveva 68 anni, viveva nel capoluogo tabiese ed era ricoverato in ospedale da una settimana dopo aver purtroppo contratto il Covid-19. E’ stato intubato ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Gli amici e gli ex compagni della ‘Verde’ lo hanno ricordato così: “Ci ha lasciato un altro tassello importante della nostra associazione. Grazie Gianni per tutto quello che hai insegnato a moltissimi di noi, nonostante non fossi più un volontario attivo da qualche anno. Il tuo ricordo e i tuoi insegnamenti non si sono mai fermati e continueranno a vivere in molti di noi, ogni giorno”.

Anche i Vigili del Fuoco della nostra provincia ricordano Gianni che, tra l'altro, era molto noto anche nell'ambiente dei rally.