Taggia: annullate per la pandemia tutte le manifestazioni per San Benedetto, monumenti illuminati di rosso

Monumenti illuminati di ‘rosso’ nel mese di febbraio a Taggia. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale, visto che il mese di febbraio per i taggiaschi rappresenta il momento culminante dell’anno.

Un mese in cui i carrugi si popolano di odori e di gente e tutti si preparano per la festa più importante, ovvero le celebrazioni di San Benedetto. “Per tutti noi è sempre stato così – ha detto il Sindaco Mario Conio – con i nostri ricordi più cari che risiedono nei falò, nelle cantine chiassose e accoglienti, negli amici, e nei furgari”.

Quest’anno, però, tutti i festeggiamenti salteranno a causa dell’emergenza sanitaria, che impone prudenza e senso di responsabilità. “A noi il compito – prosegue Conio - pur nell’impossibilità di svolgere la nostra amata festa, di onorare le nostre tradizioni ed il Santo”.

Proprio per questo, oltre all’annullamento di tutti gli appuntamenti previsti per San Benedetto (Furgari, rappresentazioni e mercatini), alcuni monumenti saranno illuminati di rosso per evocare i falò. In alcune vie della città verranno esposte le bandiere dei rioni.