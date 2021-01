Campo di accoglienza per migranti al confine: Camporosso e Vallecrosia dicono no "Se si fa deve essere a Ventimiglia"

Si è svolta quest’oggi una riunione tra il Prefetto di Imperia, Alberto Intini, il collega Michele Di Bari, responsabile del settore Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, il Presidente della Provincia Domenico Abbo e i Sindaci di Ventimiglia, Camporosso e Vallecrosia che sono stati coinvolti nel percorso avviato, per capire si può creare un centro per i migranti che non sia sul territorio di Ventimiglia.

I Sindaci di Camporosso e Vallecrosia non erano a conoscenza, prima dell’invito odierno sulle decisioni che dovranno essere presi e si sono riservati di approfondire la tematica e capire meglio i contenuti e gli obiettivi.

Secondo Davide Gibelli, primo cittadino di Camporosso: “Ritengo che il centro debba rimanere a Ventimiglia, perché è il luogo più idoneo. Questo perché, in maniera oggettiva perché lo ha dimostrato la dinamica dei flussi migratori, visto che le persone gravitano soprattutto al confine. L’obiettivo dei migranti è quello di superare il confine e, quindi, la mia conclusione è questa: rimango aperto al confronto e al dibattito, ma le convinzioni del mio Comune rimangono quelle relative ai meccanismi dei flussi migratori e il territorio sul quale gravitano. Solitamente, ad eccezione di Ventimiglia non si vedono migranti girare per le altre città a meno di presenze nei Cas”.

Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, si è già chiamato fuori da tutto: “Per me e il collega Gibelli di Camporosso è stata una riunione che ci ha lasciato perplessi. Si è parlato di un protocollo di intesa che è sul tavolo da luglio tra Comune di Ventimiglia, Provincia, Regione e Ministero, per creare in provincia un centro di smistamento. In questo protocollo emergeva che doveva essere allestito vicino alla frontiera ma non a Ventimiglia e, tra i siti possibili a Camporosso e Vallecrosia emergeva anche la Casa Valdese che è nella mia città. Tutto questo senza però sentire nessuno dei protagonisti”. Biasi si è nettamente opposto: “Ho chiaramente detto che noi non siamo disposti a tutto ciò e, poco dopo, ho sentito anche i responsabili dalla chiesa Valdese che invieranno una missiva di diniego in merito. Se faranno un bando si vedrà chi parteciperà e dove potrà essere allestita”.

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha più volte sostenuto la tesi secondo la quale nella città di confine non dovrà più esserci un campo di accoglienza, pur sottolineando che una struttura di accoglienza serva nella nostra provincia: “Abbiamo prevalentemente ascoltato, visto che eravamo già stati coinvolti dal Ministero e dalla Prefettura, sottoscrivendo un protocollo di intesa, che prevedeva come il centro non fosse allestito nella nostra città per mitigare la già alta pressione che subiamo comunque, in quanto di confine. Noi oggi non abbiamo detto nulla di più attenendoci al protocollo di intesa ed attendiamo le decisioni di Ministero, Regione e Provincia”.