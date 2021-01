Sanremo: nel 2020 la Polizia Municipale perde l’8% degli incassi, sui conti pesa anche lo stop alle cartelle esattoriali

L’anno della pandemia pesa sui conti pubblici non solo per quanto concerne le casse di Palazzo Bellevue, ma anche nel bilancio del comando di Polizia Municipale. I dati forniti in merito al lavoro svolto dal corpo nel 2020 non mostrano in maniera palese i conti, a differenza del 2019 quando emerse l’incasso di 972.561,58 € per le violazioni al Codice della Strada, 88.565,96 € per le violazioni amministrative e 2.276.132,48 € per ruoli esattoriali.

Abbiamo quindi chiesto delucidazioni in merito e, come dichiarato in conferenza stampa dal comandante Claudio Frattarola, la perdita stimata per il bilancio 2020 si attesta al 15% per quanto riguarda le violazioni con un complessivo meno 8% dovuto anche alle violazioni differenti che hanno permesso al comando di incassare qualcosa di più in voci differenti. Pesa anche il mancato incasso dovuto al provvedimento del governo che ha sospeso le cartelle esattoriali, la voce che l’anno scorso ha fruttato oltre 2 milioni di euro.

“Come faremo con il minore incasso? Faremo come in una buona famiglia quando mancano i fondi e ci si regolerà di conseguenza con meno disponibilità economica” ha commentato in merito il comandante Frattarola.

“Stiamo attraversando un momento difficile per tutti i Comune, abbiamo avuto i ristori che hanno coperto in parte le mancanze - ha aggiunto il sindaco Alberto Biancheri - ci preoccupa anche il Casinò, che sarà chiuso durante il Festival mentre l’anno scorso febbraio è stato il più interessante per gli incassi. C’è una grossa difficoltà, ma è un discorso molto ampio, tutto sta pesando”.