Le allieve 'Black Widow' della scuola di danza 'Urban Theory' di Vallecrosia volano in finale a Italia's got Talent (Foto e Video)

Nuovo successo per la ‘Urban Theory’, scuola di danza di Vallecrosia a Italia’s got Talent. Le ‘Black Widow’ sono volate direttamente in finale, grazie al cosiddetto ‘Golden buzzer’, schiacciato da Mara Maionchi, uno dei quattro giudici.

Due anni fa le allieve della scuola vallecrosina conseguirono la finale con lo stesso pulsante d'oro, che venne schiacciato da Federica Pellegrini.

Italia’s Got Talent è la trasmissione di Sky Uno che porta sul palcoscenico talenti di vario genere e che vede come giudici anche Frank Matano e Joe Bastianich. L’esibizione di questa sera ha mandato in visibilio i quattro giudici ma anche tutto il pubblico in sala.